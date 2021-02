Bei den gestarteten Projekten handelt es sich um den Pier Nummer 5 der Special Industrial Zone in Süd-Parsian, die erste Phase des Maad Koush Granulierkomplexes in Bandar Abbas in der Provinz Hormozgan, die Granulieranlage Gohar Zamin Sirjan No. 1 in der Provinz Kerman und ein landwirtschaftliches Exportterminal.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf etwa 8,52 Milliarden Tomans, und es werden schätzungsweise 1.360 neue Arbeitsplätze geschaffen.