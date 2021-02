Rohani: Wenn USA die illegalen Sanktionen aufheben, wird alles wieder in Gang kommen

Hassan Rohani betonte in einem Telefongespräch mit dem Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Guy Parmelin, dass die Lösung von Problemen durch Drohungen, Druck und Zwang gegen das iranische Volk gescheitert ist. „Der maximale Druck der USA ist wegen Widerstand des iranischen Volkes völlig gescheitert, und nur durch Methoden, die auf Rationalität und gegenseitigem Respekt basieren, können die Probleme beseitigt werden“.

„Die Strategie Teherans gegenüber dem JCPOA ist völlig klar. Die praktische Aufhebung der Sanktionen durch die Vereinigten Staaten, und nicht nur auf dem Papier, wird uns dazu führen, die Verpflichtungen zu erfüllen, die wir gemäß dem Abkommen reduziert haben“, sagte er.

Zudem bezeichnete der iranische Staatschef die guten Beziehungen zwischen Teheran und Bern als historisch und tief und betonte, dass es notwendig ist, diese guten Beziehungen mehr als bisher und im Rahmen der gemeinsamen Kooperations-Roadmap zu entwickeln und zu vertiefen.

„Glücklicherweise befinden sich die iranisch-schweizerischen Beziehungen in einem guten Zustand, indem wir einen Fahrplan für die Beziehungen in verschiedenen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen, wie Transport, Gesundheit, Medizin, Landwirtschaft, Wissenschaft und Technologie erstellt haben“, sagte er und fügte hinzu: „Wir versuchen, die Aktivitäten wichtiger Schweizer Unternehmen, die trotz der Sanktionen weiterhin in Iran tätig sind, weiter zu erleichtern“.

Rohani rief auch dazu auf, die notwendigen Maßnahmen für den Schweizer Finanzkanal und die Umsetzung derjenigen gemeinsamen Abkommen, die aufgrund der Politik der vorherigen US-Regierung ausgesetzt wurden, effektiv zu ergreifen und einen Schritt in Richtung der Nutzung von Kapazitäten zu unternehmen.