Der einzige Weg, JCPOA aufrechtzuerhalten, ist die Aufhebung der unmenschlichen US-Sanktionen

Hassan Rohani kritisierte die Leistung Europas bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), nachdem die USA sich während ihrer vorherigen Regierung einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen hatten. „Wenn wir JCPOA und seine Ziele wirklich aufrechterhalten wollen, müssen wir seine Wirksamkeit in der Praxis im Rahmen der dafür vorbereiteten Struktur sehen, und Europa muss sie in der Praxis beweisen“.

„Wenn die Sanktionen aufgehoben werden, werden wir unsere Verpflichtungen, die im JCPOA festgelegt sind, vollständig erfüllen“, betonte Rohani.

Unter Bezugnahme auf die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Region und die Krisen, die durch die Anwesenheit von Ausländern und die Ausbreitung des Terrorismus verursacht werden, bezeichnete Rohani die Ausbreitung des Terrorismus als die wichtigste Herausforderung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Region. „Die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit und die Ausrottung des Terrorismus wird nur durch konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Ländern möglich sein.“

In diesem Telefongespräch verwies der iranische Staatspräsident auf die historischen Beziehungen zwischen Iran und Deutschland und betonte die Notwendigkeit, die bilateralen Beziehungen zu entwickeln und zu vertiefen, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, und die Notwendigkeit, alle Kapazitäten in diesem Bereich zu nutzen.

Rohani verwies auch auf die durch das Coronavirus verursachten Probleme und betonte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und den Erfahrungsaustausch im Kampf gegen die Pandemie.