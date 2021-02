Neueste Daten zur Coronavirus-Situation im Iran

Teheran (IRNA) – „In den letzten 24 Stunden sind 83 weitere Iraner an der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) gestorben, was insgesamt 59.028 Todesfälle zur Folge hatte“, sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, am Montag.

Lari erklärte, dass mit den 83 neuen Opfern die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle des Landes auf 59.028 gestiegen sei. „In den letzten 24 Stunden wurden 7.760 neue Infektionsfälle mit COVID-19 festgestellt, von denen 784 ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, fügte sie hinzu. Lari stellte fest, dass 1.304.330 Patienten von insgesamt 1.526.023 infizierten Personen sich erholt haben oder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. „Etwa 3.704 andere COVID-19-Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand und werden auf Intensivstationen behandelt“, sagte die Sprecherin.