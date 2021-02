An dieser Ausstellung, die am 16. Februar beginnt, werden 70 Unternehmen aus 13 Provinzen des Landes in verschiedenen Bereichen von Landwirtschaft teilnehmen, um die Produkte, Errungenschaften und Fähigkeiten verschiedener Agrarsektoren im ganzen Land vorzustellen.

In der Stadt Kerman findet auch die 9. Internationale Ausstellung für Viehzucht, Geflügel, Fischerei und Aquakultur statt.