Märtyrer Soleimani war ein Verteidiger der Unterdrückten der göttlichen Religionen

In einem Gespräch mit IRNA fügte der Rabbiner Yunes Hamami Lalehzar hinzu: „Generalmajor Soleimani hat in der Praxis bewiesen, dass der Schutz der Unterdrückten kein Slogan ist. Er hat nach seinen Überzeugungen gehandelt. Es war ihm egal, zu welcher Religion sich die Unterdrückten, die er verteidigte, bekannten [...]. Er hat allen gezeigt, dass wir statt zu reden, in diese Richtung gehen und die mit Füßen getretenen Rechte der Unterdrückten schützen müssen“.

Der jüdische Führer betonte auch, dass Soleimani allen Völkern der Welt, die nach Freiheit streben, gezeigt hat, dass die Unterstützung für die Unterdrückten keine Grenzen oder Grenzen kennt.

Der Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) Qassem Soleimani wurde am 3. Januar 2020 auf Befehl von Donald Trump in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet.