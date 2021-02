Iran wird zu einem der größten Hersteller von Corona-Impfstoff der Region

Teheran (IRNA) - Der Gesundheitsminister Saeid Namaki versicherte am Donnerstag, dass der Iran in den nächsten zwei oder drei Monaten ein wichtiges Produktionszentrum für Coronavirus-Impfstoffe in der Region und einer der Hauptexporteure werden wird.

Während der Einweihungsfeier von 9 Krankenhäusern im Iran betonte Namaki, dass die Krankenhäuser des Landes vor und nach dem Sieg der Islamischen Revolution erstmals weitere 11.000 neue Betten hinzufügen. Namaki bemerkte auch, dass voraussichtlich im nächsten Mai 1.400 Gesundheitsprojekte eröffnet werden. Der iranische Präsident Hassan Rohani war an diesem Donnerstag für die Einweihung der 9 Krankenhäuser in den Provinzen Teheran, Khuzestan, Hamadan, Mazandaran, Nord-Khorasan, Kerman und Boushehr verantwortlich.