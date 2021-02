Zarif: Die iranische Nation reagiert auf Sanktionen mit Widerstand

Mohammad Javad Zarif machte die Bemerkungen in einer Zeremonie am Dienstag, an der die ausländischen Botschafter anlässlich des Jahrestages der Islamischen Revolution vertreten waren.

Zarif sagte, dass die Welt im vergangenen Jahr mit COVID-19-Herausforderungen konfrontiert war. „Alle Länder kamen zusammen, um die Krise miteinander zu bekämpfen, mit Ausnahmen eines Regimes, das versuchte, diesen gemeinsamen Schmerz und dieses Leid auszunutzen, um seine Ziele zu erreichen.“

Laut Zarif versuchte dieses Regime, das iranische Volk unter Druck zu setzen, damit die heutige Zeremonie nicht stattfinden würde. Aber das iranische Volk habe sich gegen den Wirtschaftskrieg und den -terrorismus des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump Widerstand geleistet.

Dies könnte die beste Lehre für die Nachwelt sein, dass sie mit keiner anderen Sprache außer Respekt mit einer Nation sprechen könne, die ohne ausländische Hilfe gegen den Druck vorgegangen sei und über ein bis an die Zähne bewaffnetes Regime triumphiert habe, sagte Zarif.

Dies ist eine Lehre für die neue Regierung in den USA und allen Ländern, um zu wissen, wie sie sich gegenüber dem iranischen Volk verhalten soll, fügte er hinzu.

Der Außenminister sagte abschließend: „Iran feiert den 42. Jahrestag der Islamischen Revolution, während er weniger denn je von Öl abhängig ist. Obwohl das Volk viel gelitten hat, hat sie sich nicht dem Mobbing ergeben und wird auch nie aufgeben“.