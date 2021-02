Mohammad Eslami erklärte am Montag in der Stadt Tabas: „Vor der Islamischen Revolution hatte der Iran nur etwa 20 km Autobahnen, was zu Beginn der 11. Regierung 12.300 km entsprach und bis zum Ende der 12. Regierung mehr als 20.000 km erreichen wird, wobei mindestens 8.000 km hinzukommen werden.“

„Das im letzten Jahr im Land transportierte Frachtvolumen betrug rund 470 Millionen Tonnen, und in diesem Jahr ist diese Zahl um mehr als 10 Prozent gestiegen“, stellte er fest.