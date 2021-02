Iran und Russland forschen gemeinsam an Covid-19

An der Zeremonie, die im Gamaleya Microbiology Center stattfand, nahmen der stellvertretende Gesundheitsminister des Iran Mohamad Reza Shanesaz und der Berater des russischen Gesundheitsministers sowie der Vizepräsident von Gamaleya teil.

Shanesaz traf am Sonntag an der Spitze einer Delegation in Moskau ein und wird morgen die Sputnik V-Produktionslinie in Russland besuchen.

Der iranische Botschafter in Russland erklärte zuvor, dass Iran und Russland vereinbart haben „Sputnik V“ gemeinsam in Iran herzustellen. „In den nächsten 10 Tagen wird eine Delegation aus dem iranischen Gesundheitsministerium in Moskau eintreffen, um Gespräche zu diesem Thema zu führen.“