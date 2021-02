Zarif lehnt eine Neuverhandlung des Atomabkommens ab

Mohammad Javad Zarif machte die Bemerkungen in einem Interview mit CNN am Sonntag und fügte hinzu, dass Iran sich nie aus dem JCPOA zurückgezogen habe, sondern nur seine Verpflichtungen reduziert habe, nachdem der frühere US-Präsident Donald Trump Washington aus dem Deal ausgestiegen habe.

„Es war Trump, der sich aus dem Atomabkommen zurückzog, und Biden muss zu demselben Abkommen zurückkehren, das zuvor ausgehandelt wurde“, fuhr er fort.

An anderer Stelle in seinem Interview verwies er auf die Bemerkungen der amerikanischen Beamten über die Notwendigkeit, ballistische Raketen in alle Gespräche mit Iran über ein neues Atomabkommen einzubeziehen, und betonte: „JCPOA ist eine Vereinbarung, die durch Verhandlungen erreicht wurde und nicht neu verhandelt werden kann“.

„Wenn Sie Gespräche über Waffen führen möchten, müssen Sie alle Aspekte dieses Themas berücksichtigen“, fügte er hinzu.

Der iranische Außenminister sagte, die Vereinigten Staaten sollten nicht über die Verteidigungsfähigkeiten des Iran sprechen, sondern sich mit der Frage der Waffen in der Region Westasien befassen, insbesondere mit denen, die im Jemen gegen Frauen und Kinder eingesetzt werden.

„Während Saudi-Arabien im vergangenen Jahr mehr als 70 Milliarden Dollar für den Kauf von militärischen Ausrüstungen ausgab, gaben die Vereinigten Arabischen Emirate mit rund 1,5 Millionen Einwohnern rund 22 Milliarden Dollar für den Kauf von Waffen aus“, sagte er.