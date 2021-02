Die 14. Internationale Ausstellung von Iran Plast eröffnet in Teheran

Die 14. Iran Plast Ausstellung, die größte Ausstellung der Kunststoffindustrie in der Region, begann heute Morgen in Anwesenheit des Ölministers.

Die Botschafter der Länder Russland, Syrien, Tadschikistan, Irak, Armenien, Kenia, Bangladesch, Thailand, Afghanistan und Venezuela nehmen an der offiziellen Eröffnungsfeier teil.

Die internationale Ausstellung über die Kunststoffindustrie, die sich am ständigen Veranstaltungsort der internationalen Messen in Teheran befindet, endet am 10. September.