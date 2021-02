Iran begrüßt die Wahl einer Übergangsregierung für Libyen

In einer Erklärung am Samstag begrüßte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, die Ergebnisse der libyschen politischen Gespräche in Genf und der Bildung des libyschen Interims-Exekutivrates.

Der Sprecher äußerte die Hoffnung, dass sich die neue Übergangsregierung auf die Wahlen vorbereiten und Stabilität, Wachstum und Fortschritt im nordafrikanischen Land schaffen, ihm Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität verleihen und es von ausländischen Eingriffen fernhalten werde.

Laut Spiegel haben die Konfliktparteien in Libyen eine neue Übergangsregierung gewählt, die den Weg zu landesweiten Wahlen in dem Bürgerkriegsland im Dezember ebnen soll. Die Teilnehmer eines libyschen Dialogforums wählten unter Uno-Aufsicht am Freitag in der Schweiz einen neuen Ministerpräsidenten und ein dreiköpfiges Präsidium. Mit diesen vier Posten sollen die seit Jahren verfeindeten Lager aus dem Osten und Westen geeint werden. Neuer Ministerpräsident soll der Aktivist und Geschäftsmann Abdul Hamid Dbaiba werden. »Das libysche Volk will leben«, hatte er beim Uno-Forum gesagt.