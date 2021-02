Iran produziert trotz Sanktionen 97% der notwendigen Medikamente des Landes

In einem Interview mit IRNA sagte Parviz Karami: „Trotz aller Sanktionen ist Iran eines der Pionierländer auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie“.

„Im Bereich der Arzneimittel stellen wir 97% der benötigten Arzneimittel im Land her. Auf dem Gebiet der Medizinprodukte und Laborgeräte, die wir in Forschungsinstituten und wissenschaftlichen Zentren benötigen, produzierten wir sie hauptsächlich im Land“, fügte der iranische Beamte hinzu.

„Der islamische Iran mit viereinhalb Millionen Studenten stieg im Bereich der wissenschaftlichen Produktion von Platz 54 im Jahr 2005 auf Platz 16 im Jahr 2019 weltweit. Iran belegt in den Nanowissenschaften den 4. Platz in der Welt, den 7. Platz in der Biotechnologie, den 9. Platz in der Luft- und Raumfahrtwissenschaft, den 4. Platz in Stammzellen“, teilte der Sekretär des Ausschusses für die Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft mit.