Irans Parlamentspräsident wird nächste Woche nach Russland reisen

Er bemerkte, dass Qalibaf eine hochrangige Delegation leiten werde und dass sein Besuch auf Einladung des Präsidenten der russischen Staatsduma, Vyacheslav Volodin, stattfinden werde.

„Die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation haben sich in verschiedenen Bereichen, einschließlich des Parlaments, immer weiterentwickelt, und der Besuch des Sprechers der Islamischen Beratenden Versammlung in Moskau wird sicherlich auch dazu beitragen, die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland in anderen Bereichen zu vertiefen“, sagte Kazem Jalali.