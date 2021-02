Beziehungen zwischen Iran und Indien sind von größter Bedeutung

Der iranische Verteidigungsminister bei seinem Besuch in Indien bekräftigte, dass die beiden Länder Iran und Indien in der Region so wichtig seien, dass sie seit vielen Jahren stabile und freundschaftliche Beziehungen zueinander unterhalten.

An anderer Stelle in seinen Ausführungen wies er auf die kulturellen und historischen Gemeinsamkeiten der beiden Länder hin und erklärte: „Angesichts der historisch-kulturellen und kulturellen Gemeinsamkeiten haben die beiden Länder gute und freundschaftliche Beziehungen zueinander aufgebaut“.