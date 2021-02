Iran installiert neue Zentrifugen in Natanz und Fordow

Teheran (IRNA) - Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien gab am Dienstag bekannt, dass Iran die neuen Zentrifugen in Anlagen Fordow und Natanz im Rahmen von Maßnahmen zur Reduzierung seiner im Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen installiert hat.

„Dank unserer fleißigen Nuklearwissenschaftler wurden in Natanz zwei Kaskaden von 348 IR2m-Zentrifugen mit fast vierfacher Kapazität von IR1 in Betrieb genommen. In Fordow werden auch zwei Kaskaden von IR6-Zentrifugen installiert“, twitterte Kazem Qaribabadi. Er versicherte auch: „Die IAEA (Internationale Atomenergiebehörde) kann dies überprüfen und die Organisation wird mehr über die erwarteten Fortschritte informiert“. Das iranische Parlament hat im Dezember 2020 einen Gesetzentwurf verabschiedet, der auf die Aufhebung der Sanktionen abzielt, nachdem die europäischen Parteien des JCPOA ihre Verpflichtungen nicht erfüllt hatten und ein iranischer Wissenschaftler ermordet worden war. Der Plan verpflichtet die iranische Atomenergieorganisation, jährlich mindestens 120 kg 20% angereichertes Uran zu produzieren.