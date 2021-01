USA sollen ihr Engagement für JCPOA unter Beweis stellen

In einem anderen Teil seiner Erklärungen bezog sich Qalibaf auf die jüngsten Erklärungen des US-Außenministers und beschrieb die nordamerikanische Position gegenüber Iran als „enttäuschend“. „Wenn die Vereinigten Staaten an das Atomabkommen glauben, müssen sie ihr Engagement in der Praxis unter Beweis stellen, anstatt Bedingungen festzulegen.“

Er sagte abschließend, dass die neue US-Regierung darüber nachdenken sollte, wie Sanktionen aufgehoben und ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden können.