Die Produktionskapazität für petrochemische Produkte wird in den nächsten 5 Jahren 130 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen

„Die Öl- und Gasindustrie ist in den Jahren der Islamischen Revolution erheblich gewachsen, und heute ist der Iran die erste Macht in der Region, was das Potenzial der petrochemischen Industrie betrifft“, fügte er hinzu.

Der iranische Ölminister erklärte, dass 99% der Stätdte und 86% der Dörfer mit Gas versorgt wurden.

„In den Jahren nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurden enorme Investitionen in das Land getätigt und die meisten Fähigkeiten wurden durch den Einsatz technischer Kapazitäten erreicht“, betonte Zanganeh.