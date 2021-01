Iran an vorderster Front im Kampf gegen den Drogenhandel

Kazem Gharibabadi machte die Bemerkungen in einem Brief an den Exekutivdirektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität Ghada Fathy Ismail Waly am Samstag.

Er kritisierte ferner die Untätigkeit einschlägiger internationaler Organisationen auf diesem Weg.

Laut Gharibabadi haben iranische Strafverfolgungsbeamte im Jahr 2020 mehr als 1147 Tonnen verschiedener illegaler Drogen beschlagnahmt, was einem Wachstum von 41 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Der iranische Diplomat stellte ferner fest, dass die iranischen Drogenbekämpfungskräfte im vergangenen Jahr 2851 bewaffnete Zusammenstöße mit Drogenhändlern hatten, die 2020 zum Zerschlagen von 2196 Drogenbanden und zum Martyrium von 10 iranischen Offizieren führten.