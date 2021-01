Iran: Westliche Waffen destillieren die Region

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Freitag, dass Saudi-Arabien in alle neuen Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen von 2015 einbezogen werden sollte.

Saeed Khatibzadeh sagte diesbezüglich: „Das Atomabkommen ist ein multilaterales internationales Abkommen, das durch die Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten genehmigt wurde und nicht verhandelbar ist und dessen Vertragsparteien klar und unveränderlich sind“.

Er fuhr fort zu sagen: „Die Vereinigten Staaten haben sich aus diesem Abkommen zurückgezogen, und Europa konnte es nicht aufrechterhalten. Wenn der Wunsch besteht, das Abkommen wiederzubeleben und aufrechtzuerhalten, ist die Lösung einfach. Alle von Trump verhängten Sanktionen müssen aufgehoben werden“.

„Wenn französische Beamte sich Sorgen über ihre riesigen Waffenverkäufe an arabische Staaten am Persischen Golf machen, sollten sie ihre Politik besser überdenken“, sagte Khatibzadeh.

„Französische Waffen sind zusammen mit anderen westlichen Waffen nicht nur die Ursache für das Massaker an Tausenden von Jemeniten, sondern auch die Hauptursache für Instabilität in der Region am Persischen Golf“, bemerkte er.

„Ohne die Abfuhr von Waffenexporten aus Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern abzuwenden, kann man in dieser sensiblen Region keine Stabilität und Ruhe erwarten“, betonte der iranische Diplomat abschließend.