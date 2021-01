„Coup 53“ von Taqi Amirani und „The Art of Living in Danger“ von Mina Keshavarz stehen in der langen Liste der Oscar-Nominierungen für den besten Dokumentarfilm.

„Coup 53“ erzählt vom Putsch von 1953 in Iran, bei dem der demokratisch gewählte Premierminister Mohamad Mosadeq gestürzt wurde.

„The Art of Living in Danger“, der sich mit häuslicher Gewalt befasst, wurde bereits beim Busan International Film Festival (BIFF) als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.