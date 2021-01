Zarif: Iran wird nur auf Aktionen reagieren, nicht auf Worte

Er betonte am Dienstag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau, dass die Islamische Republik die Maßnahmen Washingtons und nicht die Worte als Maßstab nehme. „Was wir [bisher] von der neuen Regierung der Vereinigten Staaten gehört haben, war hauptsächlich in Form von Worten und der Bekanntgabe ihrer Positionen.“

Zarif sagte in Moskau, dass Teheran bereit sein werde, eine angemessene Antwort zu geben, wenn die USA die Sanktionen, die gegen Atomabkommen und UN-Resolution 2231 verstoßen, aufheben und aufhören werden, die gesetzestreuen Länder der Welt zu bestrafen.