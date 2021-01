Lawrow spricht mit Zarif über den Bau neuer Anlagen im Kernkraftwerk Bushehr

Während der gemeinsamen Pressekonferenz mit Mohammad Javad Zarif in Moskau hob Lawrow die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Moskau hervor und stellte fest, dass beide Länder in allen Bereichen zusammenarbeiten.

Er erklärte jedoch, dass „Russland erwartet, dass die USA zum Atomabkommen mit Iran zurückkehren“.

Lawrow versicherte auch, dass Russland mit anderen Ländern zusammenarbeiten werde, um die Ausbreitung von Atomwaffen zu verhindern.

Schließlich kündigte der Minister an, dass das nächste Astana-Treffen zum Friedensprozess in Syrien im Februar in der russischen Stadt Sotschi stattfinden werde.