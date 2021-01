Iran ist bereit, befreite Gebiete der Republik Aserbaidschan wieder aufzubauen

Teheran (IRNA) - Bei einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen kündigte der iranische Außenminister die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran an, sich aktiv und umfassend am Wiederaufbau der befreiten Gebiete an den gemeinsamen Grenzen der beiden Länder zu beteiligen.

Am Montag traf sich Mohammad Javad Zarif mit dem Außenminister der Republik Aserbaidschan Jeyhun Bayramov und erörterte wichtige Fragen von beiderseitigem Interesse in verschiedenen bilateralen und regionalen Bereichen. Der Außenminister unseres Landes zeigte sich zufrieden mit seiner Anwesenheit in der Republik Aserbaidschan nach der Befreiung der besetzten Gebiete des Landes und würdigte die Kriegsopfer, insbesondere die Zivilbevölkerung, und ihre Familien. Er beschrieb die neue Phase als eine wichtige Zeit, um Frieden und Stabilität in die Region zu bringen. Zarif erklärte, dass der Zweck seines Besuchs in der Region darin bestehe, Frieden und Ruhe zu schaffen, und äußerte sich zufrieden darüber, dass die intensiven Treffen zwischen den Beamten der Republik Aserbaidschan und unserem Land in den letzten Monaten auf ein vernünftiges Niveau ausgeweitet wurden. Während des Treffens nannte der Außenminister der Republik Aserbaidschan Jeyhun Bayramov die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage von Freundschaft und historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten und würdigte die Positionen der Islamischen Republik Iran auf hoher Ebene in Bezug auf ihre territoriale Integrität und Souveränität. In Bezug auf den Austausch hochrangiger Delegationen zwischen den beiden Ländern bewertete er die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen als eine der wichtigsten Prioritäten in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und sagte, dass das jüngste Treffen der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit dies zeige.