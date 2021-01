Die Dokumentarfilme „The Snow Calls“ von Mardjan Khosravi, „Children of Hunyar“ von Arman Golipour Dashtaki, „A Horse Has More Blood Than a Human“ von Abolfazl Taluni und „Holy Bread“ von Rahim Dabihi wurden in den Wettbewerb des Internationalen Dokumentarfilmfestivals „Big Sky“ in USA aufgenommen.

Das internationale Festival findet vom 19. bis 28. Februar online statt. In diesem Jahr werden auf dem Festival 27 lange und 50 kurze Dokumentationen gezeigt.