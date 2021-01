Zarif reist in eurasische Länder

Saeed Khatibzadeh nannte bilaterale Fragen, die neuesten Entwicklungen im Kaukasus, laufende Projekte und die Erörterung über die Verbreitung von Frieden und Stabilität in der Region als Ziele des Besuchs.



Zuvor hatte Mohammad Javad Zarif erklärt: „Ich habe vor, in den Kaukasus und nach Russland zu reisen. Ich kündige normalerweise nicht an, aber ich denke, die Termine für Reisen in die Republik Aserbaidschan, Russland, Armenien und Georgien wurden auch festgelegt“.