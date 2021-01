Export von iranischen Ölprodukten auf Rekordhöhe

Er sagte: „Wir leben und arbeiten mit mehr Hoffnung, um das Land aufzubauen. Die Feinde wollten unsere Ölexporte auf Null zu senken“.

„Wir haben aber den höchsten Exportrekord in der Geschichte der Ölindustrie während Sanktionen aufgestellt“, betonte er.

Bei der Eröffnungszeremonie der Öl-Ausstellung in Teheran sagte er: „Es war geplant, im laufenden iranischen Kalenderjahr, das am 21. März 2020 begann, 17 petrochemische Projekte mit Investitionen im Wert von 11,4 Milliarden Dollar in das Land zu starten, von denen bisher 11 in Betrieb genommen wurden. Sobald die 17 Projekte voll durchgeführt werden, wird die jährliche Produktionskapazität des Landes um 25 Millionen Tonnen erhöht“.