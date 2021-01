Karaj (IRNA) - Die Enthüllungszeremonie von acht neuen Produkten im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Rohstoffe und Arzneimittel Ivermectin und Mucosil wurde am Dienstag vom Chef des Hauptquartiers von der Ausführung des Befehls des Imam Khomeini (EIKO) in der pharmazeutischen Industriestadt Barkat in der Provinz Alborz abgehalten.

Während der Enthüllungszeremonie dieser Produkte wies der CEO der Barkat Pharmaceutical Group auf die Auswirkungen und Währungseinsparungen hin, die durch diese Produkte verursacht werden. „Mucosil-Nahrungsergänzungsmittel, das die Funktion des Immunsystems wirksam verbessert und einen großen Einfluss auf die Verbesserung der Covid 19-Krankheit hat, wird mit einer jährlichen Kapazität von 10 Millionen Tabletten hergestellt“, fügte Akbar Barandegi hinzu.