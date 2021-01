UN-Vertreter: Iran hat keine Eile, die Biden-Regierung zu beurteilen

„Ich bin gerade aus Teheran in New York angekommen. Unsere Regierung ist trotz des Wirtschaftskrieges der Vereinigten Staaten gegen unser Volk fest entschlossen, Covid-19 einzudämmen“, twitterte Majid Takht-e Ravanchi am Montag.

Und dann stellte er folgende Fragen: „Wird die Biden-Regierung Trumps unmenschliche „Maximaldruck“-Politik aufgeben und seine Versprechen einhalten, indem sie die Sanktionen vollständig aufhebt? Fazit: „Wir haben es nicht eilig zu beurteilen“.

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat erklärt, eine Rückkehr seines Landes zu der 2015 geschlossenen Vereinbarung anzustreben.