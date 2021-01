INSTEX; Westliche politische Geste der Unterstützung für das Atomabkommen

Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges) ist ein spezielles Finanzinstrument, das am 31. Januar 2019 (neun Monate nach dem einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA) von Frankreich, Deutschland und Großbritannien als Zweckgesellschaft für den Iran-Handel während Sanktionen eingeführt wurde.

In den letzten zwei Jahren wurden die Mängel dieses Mechanismus immer deutlicher, und es wurde deutlich, dass europäische Unternehmen zögern, den Mechanismus aus Angst vor Sanktionen durch die Trump-Regierung zu nutzen.

Michael Tokas, ehemaliger Vorsitzender der deutsch-iranischen Handelskammer, glaubt, dass Instex in den Handelsbeziehungen mit dem Iran keine Rolle spiele.

„Mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft und der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran kann dieser Mechanismus gestoppt werden, weil er Geldverschwendung ist“, erklärte er in einem Gespräch mit IRNA.

Ein Beamter des deutschen Außenministeriums hat eine neue und unwahre Behauptung aufgestellt und die Islamische Republik für das Scheitern von Instex verantwortlich gemacht.