Iran zahlt UN-Mitgliedsbeiträge trotz US-Sanktionen

Saeed Khatibzadeh sagte: „In den letzten Jahren hat die Islamische Republik Iran trotz Einschränkungen durch einseitige US-Sanktionen immer nur wenige verbleibende Finanzkanäle genutzt, um ihre UN-Mitgliedsbeiträge zu bezahlen“.

Im laufenden Jahr habe der Iran Gespräche mit dem Finanzministerium der Vereinten Nationen geführt und die Weltorganisation aufgefordert, einen sicheren Transaktionskanal einzuführen, nachdem die USA die früheren Kanäle blockiert haben, erklärte er.

„Der jüngste Vorschlag unseres Landes [an die Vereinten Nationen] in dieser Hinsicht bestand darin, [Teherans] Zahlungsrückstände mit den eingefrorenen Vermögenswerten des Landes in Südkorea zu begleichen“, sagte Khatibzadeh. Ihm zufolge hat die iranische Zentralbank diese Option genehmigt, und mit dem UN-Sekretariat laufen Verhandlungen darüber.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte, dass Iran darauf bestehe, dass die Vereinten Nationen keine amerikanische Bank als „Vermittler“ für die Übertragung des iranischen Beitrags verwenden, da die USA in der Vergangenheit düster in das internationale Vermögen des Iran eingegriffen hatten.

Nach Artikel 19 der Charta der Vereinten Nationen kann ein Mitgliedstaat, der mit der Zahlung seiner Beiträge in einem Betrag im Rückstand ist, seine Stimme in der Generalversammlung verlieren.

Laut einer Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Januar 2021 stehen zehn Mitgliedstaaten auf die Liste, darunter Iran, die Zentralafrikanische Republik, die Komoren, der Kongo, Libyen, Niger, Sao Tome und Principe, Somalia, Südsudan und Simbabwe.