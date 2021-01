Erste Hafenausrüstung im Wert von 8,5 Millionen US-Dollar kam aus Indien in den Hafen von Chabahar

In einem Interview mit IRNA am Sonntag erklärte Behrouz Aghaei: „Der Import dieser Ausrüstung steht im Einklang mit den Investitionszusagen der indischen Investmentgesellschaft in Chabahar in Höhe von 85 Mio. USD.“

In Bezug auf die Bedeutung der überregionalen Rolle des Hafens von Chabahar für den Wunsch, in fremde Länder zu investieren und in- und ausländische Kapitalbesitzer zur Investition in den Hafen von Chabahar einzuladen, betonte er: „Die Investition eines Landes ist kein Hindernis für andere Länder, sich an Entwicklungsprojekten zu beteiligen.“