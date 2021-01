Das geduldige iranische Volk wird Trumps grausame Sanktionen niemals vergessen

Er sprach am Dienstag während einer Online-Pressekonferenz über die jüngsten Ereignisse in den USA und die Proteste von Trump-Anhängern im Kongress dieses Landes.

„Wir haben wiederholt gewarnt, dass Trumps Mobbingpolitik nicht auf den Iran beschränkt sein wird“, betonte Ali Rabiei.

„In den letzten vier Jahren hat Trump das iranische Volk stark unter Druck gesetzt und behauptet, dass dies das Lebensfeld der Iraner so stark einschränken werde, dass es zu einem Aufstand in der Gesellschaft kommen würde. Aber der Iran besiegte mit seinem wirtschaftlichen und politischen Management Trumps grausame Sanktionen gegen das iranische Volk“, fügte er hinzu.

„Die wirkliche Niederlage der westlichen Politik kam nicht bei den US-Wahlen, sondern an dem Tag, an dem das Trump-Regime wegen seiner beispiellosen Gräueltaten in den Vereinten Nationen allein gelassen und vor internationalen Gerichten gegen die iranische Regierung unglaublich verurteilt wurde“, schloss Rabiei.