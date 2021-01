Die 20. Internationale Ausstellung der Wasser- und Elektrizitätsindustrie in Teheran eröffnet

In dieser Ausstellungsperiode, an der 275 in- und ausländische Unternehmen teilnehmen, nehmen 200 Teilnehmer an der 20. Internationalen Fachausstellung der iranischen Elektrizitätsindustrie und mehr als 75 Teilnehmer an der 16. Internationalen Fachausstellung der Wasserindustrie sowie der Wasser- und Abwasseranlagen des Iran teil.

In der Fachausstellung der iranischen Elektrizitätsindustrie sollen Waren in den Bereichen Beleuchtung, Plattenhersteller, elektrische Geräte, Automatisierungs- und Instrumentierungssysteme, Übertragungsleitungen, Arbeitgeber, Berater und Auftragnehmer angeboten werden.