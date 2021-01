In einem Tweet am Sonntag bemerkte Saeed Khatibzadeh: „Donald Trumps Ära ist fast vorbei, aber sein giftiges Erbe lebt vorerst weiter, da einige seiner (angeblichen) Kritiker in der EU jetzt befürworten, sein Erbe zur Erpressung des Iran zu nutzen“.

Iranischer Diplomat schrieb abschließend: „Heuchelei in Theorie und Praxis!“.