Iran toleriert keine Einmischung in sein Verteidigungsprogramm

Saeed Khatibzadeh reagierte auf die Erklärung, die auf der Sitzung des Kooperationsrates am Persischen Golf am Mittwoch abgegeben wurde.

„Länder, die zuvor alle Anstrengungen unternommen hatten, um JCPOA zu zerstören, haben jetzt gegen die legitimen Maßnahmen des Iran im Rahmen des Nuklearabkommens protestiert, während die Islamische Republik stets das Völkerrecht und seine Verpflichtungen berücksichtigt hat. Daher toleriert Iran keine Einmischung in sein Atom- und Raketenprogramm sowie in Angelegenheiten im Zusammenhang mit seiner Militär- und Verteidigungspolitik“, fügte er hinzu.

Khatibzadeh verurteilte nachdrücklich die Unterstützung einer Reihe regionaler Länder für den US-Wirtschaftsterrorismus gegen die Islamische Republik Iran und äußerte die Hoffnung, dass die Mitglieder des Kooperationsrates am Persischen Golf eine Politik verfolgen, die auf dem regionalen Dialog beruht.

Er verurteilte die unbegründeten Anschuldigungen der Erklärung und stellte fest, dass solche Schritte das Ergebnis von Ressentiments, politischem Druck Saudi-Arabiens auf den Rat und mangelnder Kenntnis der regionalen Entwicklungen sind.

Khatibzadeh fügte hinzu, dass die von Saudi-Arabien verfolgte Regionalpolitik und ihr destruktiver Ansatz gegenüber Iran und anderen Ländern die Region in ein Waffenlager für westliche Unternehmen verwandelt haben, was zu mehr ausländischen Eingriffen in die Region geführt hat.

Er bedauerte auch die Normalisierung der Beziehungen einer Reihe arabischer Länder zum zionistischen Regime trotz des Verbrechens des Regimes in den besetzten Gebieten.

Der Sprecher stellte fest, Saudi-Arabien sei die Quelle von Unsicherheit und Terrorismus im Jemen und kämpfe darum, seine Verbrechen zu vertuschen, um internationale Strafen zu vermeiden.