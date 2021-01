„Die iranische Nation wird sich Ihnen nicht ergeben”

In Bezug auf die Bildung einer neuen US-Regierung in den kommenden Wochen sagte er am Mittwoch: „Die nächste US-Regierung wird in zwei Wochen ihr Amt antreten. Wenn diese Regierung dem Gesetz folgt und ihren Verpflichtungen nachkommt, werden wir alle unsere Verpflichtungen erfüllen.“

„Wenn (die Amerikaner) ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir ihnen nicht nachgeben“, fügte er hinzu.

„Die iranische Nation konnte in drei wichtigen historischen Perioden in der Islamischen Revolution, im 8-jährigen Krieg und in der heiligen Verteidigung und im Wirtschaftskrieg nach drei Jahren mit Ausdauer, Widerstand, Geduld und Einheit gegen die Welt gewinnen“, betonte Hassan Rohani.

„Bis heute hat unsere Nation gesiegt und wird diesen Sieg bis zum Ende fortsetzen“, stellte er fest.