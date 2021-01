Regierungssprecher: Südkorea hat 7 Milliarden US-Dollar, die Iran gehören, als „Geiseln“ genommen

„Wir waren nicht diejenigen, die Geiseln genommen haben; Es war die südkoreanische Regierung, und die historische Erinnerung unserer Nation wird es nicht vergessen“, sagte er.



„Im Fall dieses Schiffes gaben die Militär- und Justizbehörden bekannt, dass es gemäß einer gerichtlichen Anordnung beschlagnahmt wurde. Er wurde wegen Verschmutzung des Persischen Golfs festgenommen und war gewarnt worden“, fügte er hinzu.



Die Revolutionsgarden teilten am Montag mit, sie haben einen unter südkoreanischer Flagge fahrenden Tanker im Persischen Golf festgesetzt. Das Schiff „Hankuk Chemi“ habe mit seiner Ethanol-Ladung die Gewässer im Persischen Golf verschmutzt und sei daher von der Küstenwache in die Hafenstadt Bandar Abbas geleitet worden.



Einige westliche Medien behaupten, dass sich dieser Zwischenfall wegen eingefrorener iranischer Bankkonten in Südkorea ereignet. Die Konten wurden infolge der Sanktionen der USA gegen Teheran gesperrt.



Und zu den Bedenken der Europäischen Union hinsichtlich der Anreicherung von Uran auf 20% erklärte Rabiei: „Anstatt Erklärungen abzugeben und Bedenken auszudrücken, sollte die EU über ihre unerfüllten Verpflichtungen nachdenken“.