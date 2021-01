Der iranische Kurzfilm „Better than Neil Armstrong“ von Alireza Qasemi wurde beim 6. Via Dei Corti Film Festival am 2. Januar in Italien mit zwei Preisen ausgezeichnet. Er gewann den Preis für die beste Kamera und die beste Regie.

Der weitere iranische Kurzfilm „Zen“ von Mohamad Reza Golpour wurde beim XI World New Media Short Festival in China als bester dramatischer Kurzfilm ausgewählt.