Er gab bekannt, dass die dritte Phase der klinischen Studie im Februar im Land durchgeführt wird.

In der Hoffnung, dass der iranische Impfstoff im Frühjahr eingesetzt wird, sagte Namaki, dass mehrere Gruppen separat an der Entwicklung des Impfstoffs für COVID-19 in Iran arbeiten.

Er fügte hinzu, dass Iran einer der erfolgreichsten Hersteller von COVID-19-Impfstoffen weltweit sein werde.