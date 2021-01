Zarif warnt Trump vor jedem „Feuerwerk“

„Neue Berichte aus dem Irak deuten darauf hin, dass israelische Brandstifter planen, Amerikaner anzugreifen, um den scheidenden Trump unter falschen Vorwänden in den Krieg zu ziehen“, twitterte Zarif am Samstag.

„Trump, pass auf die Falle auf. Jedes Feuerwerk wird Konsequenten haben, besonders gegen Ihre allerbesten Freunde“, betonte Zarif.

Am Donnerstag hatte Zarif bereits auf Twitter darauf hingewiesen: „Anstatt das Coronavirus in den USA zu bekämpfen, verschwenden Trump und seine Verbündeten Milliarden von Dollar, indem sie B52-Bomber und Marineflotten in unsere Region schicken“.