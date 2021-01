Irans neuer Botschafter bei UNESCO ernannt

Wie die IRNA erfahren hat, wurde Ahmad Pakatchi auf Vorschlag des Ministers für Wissenschaft, Forschung und Technologie und nach Zustimmung von Präsident Rohani und Außenminister Mohamad Javad Zarif zum neuen Gesandten der Islamischen Republik bei UNESCO ernannt.

Pakatchi ist Absolvent der Universität Teheran in Geschichte, Religionswissenschaft und historischer Linguistik an der Farabi-Universität und derzeit Professor am Forschungszentrum für Human- und Kulturwissenschaften.

Er ist Nachfolger von Ahmad Jalali, der während seiner 23-jährigen Mission sehr wirksame Maßnahmen ergriffen hat.