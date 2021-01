Iran startet bald die Urananreicherung bis auf 20 Prozent

In einem Fernsehinterview am Freitagabend sagte Ali Akbar Salehi, seine Organisation habe einen Brief an die Internationale Atomenergiebehörde übermittelt, um sie über diese Entscheidung zu informieren.

Das iranische Parlament hat im Dezember einen Gesetzentwurf verabschiedet, der auf die Aufhebung der Sanktionen abzielt, nachdem die europäischen Parteien des JCPOA ihre Verpflichtungen nicht erfüllt hatten und nachdem ein iranischer Wissenschaftler ermordet worden war.

Der Plan verpflichtet die iranische Atomenergieorganisation, jährlich mindestens 120 kg 20% angereichertes Uran zu produzieren.