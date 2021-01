Der iranische Fotograf gewinnt die Goldmedaille beim Interkontinentalfestival

Während des Interkontinentalfestivals, das in drei Hallen in Deutschland, Südafrika und Indonesien mit drei Themen in freier Farbe, freiem Monochrom und dem Thema Bewegung und Sport stattfand, gewann „Balance“ von Ahmad Khatiri eine Goldmedaille beim Festival in der indonesischen Halle und in der deutschen Halle. „Alone“ Eine weitere Arbeit des iranischen Fotografen wurde mit einer Lobenden Erwähnung ausgezeichnet.

Bei dieser Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft der International Federation of Photography (FIAP) und der PSA stattfand, wurden die Arbeiten von Fotografen vorgestellt.