Iran-EAEU-Handelsvolumen in 8 Monaten beträgt 1,4 Milliarden Dollar

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres wurden rund 1,8 Millionen Tonnen Nichtölgüter im Wert von 639 Millionen US-Dollar in die EAEU-Mitgliedstaaten exportiert, was einem Volumenrückgang von 20 Prozent und einem Wertverlust von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Export iranischer Nichtölprodukte in zwei Länder Russland (im Wert von 285 Millionen Dollar) und Armenien (im Wert von 233 Millionen Dollar) verzeichnete in diesem Zeitraum einen deutlichen Anstieg.