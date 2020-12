6 Millionen Tonnen iranische Agrarprodukte exportiert

„Außerdem wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 1398 insgesamt 645.000 Tonnen Gartenbauprodukte exportiert, und in diesem Jahr wurden in den ersten neun Monaten 889.000 Tonnen erreicht“, betonte er.

„In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres wurden insgesamt 300.000 Tonnen Äpfel exportiert, was einem Wert von 459 Millionen US-Dollar entspricht, und heute wurden 403.000 Tonnen Äpfel exportiert“, fügte er hinzu.

Er sagte, dass im vergangenen Jahr 5.000 Tonnen Äpfel nach Russland exportiert wurden, die Exporte jedoch seit Anfang dieses Jahres 97.000 Tonnen erreicht haben.