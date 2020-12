US-Sanktionen gegen Iran haben Diabetiker daran gehindert, auf Insulin zuzugreifen

Assadollah Rajab, Chef der Iranian Diabetes Association, sagte am Dienstag in einem Interview mit IRNA: „In der gegenwärtigen Situation und unter dem Einfluss von Sanktionen sind wir mit einem Mangel an dem Analoginsulin konfrontiert. Dies hat Probleme für Diabetiker geschaffen.“

„Viele Menschen mit Diabetes verwenden seit Jahren das Analoginsulin, um ihren Blutzucker zu kontrollieren, und dieser Mangel hat Probleme verursacht. Wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, ist es wichtig, über eine Änderung der Behandlung und der Art der Medikamente für Diabetiker nachzudenken“, fügte er hinzu.

Im vergangenen Monat nannte die Food and Drug Administration US-Sanktionen als Hauptgrund für Insulinmangel im Iran.

Ein iranisches Unternehmen hat kürzlich eine Produktionslinie für Analoginsulin im Land eingerichtet.

Die US-Drogensanktionen gegen den Iran haben bisher das Leben von Tausenden von Patienten gefährdet, und in den Jahren der Sanktionen sind viele Patienten gestorben, nur weil sie keinen Zugang zu Drogen haben.