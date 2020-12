Teheran (IRNA) - Der Vertreter der palästinensischen Volkskomitees Abu Mujahid sagte, dass General Soleimani immer Operationen des palästinensischen Widerstands in Gaza, im Westjordanland, in Jerusalem sowie in zionistisch besetzten Gebieten oder anderswo lebenden Arabern unterstützt habe.

„Dieser hochrangige Kommandant hat immer versucht, die kleinsten Details der Aktivitäten des Widerstands herauszufinden“, sagte er. „Soleimani hat den palästinensischen Widerstand unterstützt und eine große Veränderung im Gleichgewicht zwischen Abschreckung und Regeln mit dem zionistischen Regime vorgenommen“, sagte er. General Soleimani wurde am 3. Januar 2020 durch USA in der Nähe des Flughafens in Bagdad getötet.