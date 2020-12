Irak schuldet Iran mehr als 5 Milliarden US-Dollar für Gasimporte

„Das irakische Elektrizitätsministerium schuldet der National Iranian Gas Company (NIGC) Gasrechnungen in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar, von denen 3 Milliarden US-Dollar in TBI-Bank (Trade Bank of Iraq) blockiert, und mehr als 2 Milliarden US-Dollar sind überfällige Schulden“, erklärte NIGC.

„Darüber hinaus schuldet die irakische Seite der National Iranian Gas Company mehr als 1 Milliarde US-Dollar für Vertragsverstöße im Rahmen des Abkommens“, heißt es in der NIGC-Erklärung.

Aufgrund von US-Sanktionen konnte Iran in mehreren Ländern nicht auf Vermögenswerte in Milliardenhöhe zugreifen.